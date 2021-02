Il sindaco di Bellaria, Filippo Giorgetti, rispedisce al mittente, la sindaca di San Mauro Pascoli, l’accusa di osteggiare il maxiallevamento di polli per motivi politici. Il tema è piuttosto il turismo che ne uscirebbe distrutto e l’inquinamento. Non una questione politica dunque ma una battaglia che si pone come obiettivo quello della tutela della salute del territorio e dei suoi cittadini.