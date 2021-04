San Mauro Pascoli. Nicola Rossi: “Sull’allevamento intensivo di polli c’è chi pretenderebbe il mio silenzio…”

Ieri sera mi è arrivata una mail da parte di un consigliere della maggioranza che mi ha detto che siccome sono presidente della commissione non è corretto che intervenga sulla stampa e prenda posizione pubblicamente sulla vicenda dell’allevamento intensivo in via cagnona.

Non faccio nomi né pubblico screenshot perché ho ricevuto un’educazione precisa, ma voglio dire una cosa: io ho ricevuto mandato da 2860 Sammauresi a guidare l’opposizione, nessuno può dirmi di starmene zitto, e chi pensa che basti il titoletto di presidente della commissione di vigilanza per avere il mio silenzio si sbaglia, e di grosso.

Buona giornata