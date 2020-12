San Mauro Pascoli. Raccolte oltre 2300 firme per dire no all’allevamento intensivo di polli

Buon Natale a tutti,

Il Comitato ringrazia vivamente tutta la cittadinanza per il sostegno ricevuto nella petizione/raccolta firme x dire NO all’allevamento intensivo a San Mauro Pascoli. In sole 3 settimane abbiamo raccolto oltre 2.300 firme, che oggi abbiamo provveduto ad inviare alla Regione e al Comune di San Mauro Pascoli!

Essere Animali Continua comunque la nostra mobilitazione supportati da con oltre 2700 mail di protesta inviate alla Regione e continua anche la nostra petizione on-line!

continuate a sostenerci numerosi, percorreremo tutte le strade possibili per difendere la nostra salute, il nostro territorio, l’ambiente ed il benessere degli animali!