San Siro: Scaroni, ‘troveremo soluzione quanto prima’

(ANSA) – ROMA, 01 MAG – “Il tema stadio è talmente trito e

ritrito che ormai sui social mi chiamano Paolo Stadioni”. Lo ha

detto Paolo Scaroni, presidente del Milan, intervenendo a Radio

Anch’io Sport. “Dico solo – ha aggiunto – che le ipotesi di

ristrutturazione dello stadio di San Siro, che abbiamo visto

come prima ipotesi, diventano impossibili avendo due squadre che

giocano in quello stadio e che giocano sempre in Champions

League. Il numero di partite rende impossibile fare dei lavori

pesanti in quello stadio. Ci stiamo guardando intorno per

trovare delle soluzioni, siamo fiduciosi che la troveremo quanto

prima”. (ANSA).



