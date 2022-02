San Siro sold out per Cesare Cremonini

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 09 FEB – E’ già sold out la data del

prossimo 13 giugno a San Siro del tour negli stadi italiani di

Cesare Cremonini, che si esibirà anche per la prima volta

all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il 2 luglio, in un

concerto per cui sono già stati venduti oltre 50 mila biglietti.

Reduce dal successo come super ospite a Sanremo, Cremonini

si sta preparando per gli show estivi a quattro anni dal suo

ultimo tour negli stadi. La data zero è fissata il 9 giugno 2022

allo stadio Teghil di Lignano. I biglietti sono in vendita

online su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com e in

tutti i punti vendita autorizzati. I biglietti precedentemente

acquistati per il tour 2020 e 2021 resteranno validi per i nuovi

appuntamenti e garantiranno l’accesso solo nella medesima città

e location del concerto per cui si era comprato il biglietto.

Intanto, anticipato dai singoli “Colibrì” e “La Ragazza del

Futuro”, il nuovo album in studio di Cremonini, “La Ragazza del

Futuro”, uscirà il prossimo 25 febbraio via Virgin

Records/Universal Music Italia. (ANSA).



