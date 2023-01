Sangiuliano, mai abbassare la guardia contro la mafia

Condividi l'articolo

(ANSA) – FIRENZE, 21 GEN – “La mafia non ha soltanto prodotto

enormi danni al mezzogiorno d’Italia, la mafia è stata anche

stragista, quindi era doveroso questo omaggio nel momento in cui

lo Stato ha dimostrato di essere all’altezza e ha catturato

Messina Denaro. Era doveroso da parte nostra rivolgere la

memoria a quelle che furono le vittime di questa strage per

ripensare cosa sono stati questi anni ma pure per immaginare un

punto di svolta per una società che sia assolutamente

legalitaria. Non bisogna mai abbassare la guardia, bisogna

andare avanti e partire dalla memoria di ciò che è stato”. Lo ha

detto il ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano oggi a

Firenze dove si è recato in via dei Georgofili, nel luogo teatro

dell’attentato del 27 maggio 1993, di cui quest’anno ricorre il

trentesimo anniversario. Sangiuliano ha posato un mazzo di rose

rosse davanti all’opera di Andrea Roggi ‘Albero della pace’.

“Nel momento in cui lo Stato ha dimostrato di essere

all’altezza e ha catturato Messina Denaro – scrive Sangiuliano

su Twitter -era doveroso rendere omaggio alle vittime dei

Georgofili per ripensare a quanto accaduto all’epoca e

immaginare un punto di svolta per una società nella piena

legalità”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte