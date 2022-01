Sanità: a Bologna più trapianti con la ‘scatola’ salva cuore

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 13 GEN – Conserva il cuore vivo e battente

prima del trapianto e, se ce n’è bisogno, lo cura. Si chiama ‘Organ care system’ ma è conosciuto come ‘Il cuore in una

scatola’: è il macchinario innovativo – presentato oggi a

Bologna – che permetterà di aumentare ancora di più il numero

dei trapianti possibili. La previsione che fanno i

professionisti del Policlinico universitario Sant’Orsola è di

riuscire ad eseguire 4 o 5 interventi in più all’anno,

all’interno di una struttura che è già tra i primi centri

italiani in questo settore. Nel 2021, infatti, al Sant’Orsola

sono stati eseguiti 31 trapianti di cuore ma ora l’obiettivo è

migliorare ancora con il nuovo macchinario, oggi usato in

pochissimi ospedali italiani, tra i quali il Niguarda di Milano.

A portare ‘il cuore in una scatola’ a Bologna è stata la

Fondazione Sant’Orsola, che grazie alla generosità di 998

donatori, in piena pandemia è riuscita a raccogliere i 225mila

euro necessari per acquistarla.

“Questa è una attrezzatura che serve alla conservazione in

maniera avanzata e innovativa del cuore”, ha sottolineato la

direttrice generale dell’Irccs Sant’Orsola, Chiara Gibertoni.

“Il cuore è una donazione preziosa e bisogna fare di tutto per

non sprecarla. Inoltre, trapiantare un cuore in non completa

efficienza è un rischio”. L’Organ care system, tramite un

meccanismo di perfusione extra-corporea, permette di mantenere

il cuore caldo e battente fino a 8 ore dopo il prelievo

dell’organo. “Senza questo macchinario un cuore viene fermato e

conservato in ghiaccio – ha spiegato il dottor Luca Botta, che

l’ha già utilizzata al Niguarda – ma maggiore è il tempo in cui

il cuore rimane fermo maggiori sono le probabilità di insuccesso

del trapianto”. Il nuovo macchinario (che al Sant’Orsola non è

stato ancora utilizzato) riduce quindi radicalmente il

cosiddetto “tempo di ischemia”, in cui aumentano i rischi di

deterioramento per l’organo da trapiantare. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte