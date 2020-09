Sanità: consulente Oms a Bologna per l’ospedale del domani

La disposizione delle sale d’attesa, l’organizzazione dei pre-triage e del pronto soccorso, i percorsi separati per i pazienti e le misure di sicurezza. Sono alcuni degli aspetti sui quali il Policlinico Sant’Orsola di Bologna ha chiesto ‘aiuto’ all’Organizzazione mondiale della sanità per ridisegnare l’ospedale del domani in epoca Covid. Dallo scorso maggio tra i padiglioni del Sant’Orsola si sta muovendo una consulente dell’Oms, Anja Borojevic e oggi l’Oms ha organizzato una diretta su Twitter dal Sant’Orsola, per mostrare il lavoro sul campo dei suoi consulenti e la collaborazione con gli operatori sanitari.

“Il Sant’Orsola è un ospedale complesso, con una struttura non facile da riadattare, ma il nostro è un giudizio molto positivo sul lavoro che stanno facendo e sul fatto che un ospedale di alto livello ci chieda aiuto per prepararsi al meglio in questa fase post pandemica e per il futuro”, spiega all’ANSA Borojevic, ingegnere civile, che ha avuto anche esperienze in Kosovo e in Congo, dove ha collaborato alla creazione di un nuovo ospedale. In Italia la consulente ha visitato anche altre strutture, come l’ospedale di San Giovanni Rotondo, quello di Budrio e alcune case di cura.

“Mi hanno indicato delle criticità, come la riorganizzazione delle sale d’attesa, la ventilazione e i percorsi per accedere al pronto soccorso e abbiamo trovato le soluzioni insieme. Ho osservato il lavoro sul campo dei medici e del personale – ha aggiunto Borojevic – e devo dire che il Sant’orsola è un ospedale che include tutti, dove tutti fanno le loro proposte, infermieri ma anche oss, e si tirano fuori le idee migliori”. Finita la fase di emergenza Covid, quando a giugno sono riprese le visite specialistiche prima sospese, la consulenza si è estesa alla ‘riapertura’. “Ci siamo concentrati sulla ripartenza – spiega ancora – per riprendere le visite in sicurezza e stabilire percorsi idonei per i pazienti”.

