Sanità: E-R, nuovo polo chirurgico del Rizzoli nel Ferrarese

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 28 FEB – Un polo ortopedico riabilitativo

per l’ospedale di Argenta, in provincia di Ferrara. La struttura

– che si occuperà di patologie di ortopedia generale e di

assistenza e cura ai pazienti traumatizzati – è stata realizzata

grazie alla collaborazione tra l’Istituto ortopedico Rizzoli

(Ior) e l’Ausl di Ferrara e permetterà di avviare all’attività

chirurgica.

“Questo progetto di collaborazione coniuga due aspetti

fondamentali della sanità – ha detto Raffaele Donini, assessore

emiliano-romagnolo alla Salute – da un lato la capacità di

erogare prestazioni all’avanguardia e di altissima complessità,

dall’altro la presa in carico dell’utenza a livello territoriale

e di prossimità”. Il progetto a regime prevede l’utilizzo di 46

posti letto distribuiti tra il reparto di ortopedia e

traumatologia (28 posti) destinati alla degenza ordinaria, il

reparto di terapia intensiva post operatoria (quattro posti), il

reparto di medicina fisica e riabilitativa (otto posti) e il

reparto di ortogeriatria e medicina perioperatoria (sei posti).

Dal 30 novembre 2021 sono attivi gli ambulatori di ortopedia Ior

Argenta (cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì) ed è

stata creata ed alimentata una lista di attesa. Ad oggi sono

presenti in lista circa 230 pazienti. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte