Sanità, farmacie sempre più strategiche: presidio nel territorio

Farmacie sempre più protagoniste nella sanità del futuro.

E’ la nuova visione a cui si mira a seguito della proroga da parte della Regione a dicembre 2022 dell’intesa sottoscritta ormai tre anni fa, a marzo 2019, tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate, per l’erogazione di alcuni servizi.

L’esperienza avviata nel periodo di pandemia ha infatti tracciato la strada per lo sviluppo di un nuovo modello di farmacia dei servizi non solo quale presidio territoriale in cui il farmacista opera a beneficio e a servizio della comunità, in rete con altri professionisti sanitari, per migliorare le cure e agevolare la presa in carico dei pazienti (com’era previsto dall’intesa), ma anche una farmacia sempre più a supporto del servizio sanitario per attività mirate, in particolare per i pazienti cronici. Programmi di screening, famacovigilanza, telemedicina, telemonitoraggio.

L’idea è di un coinvolgimento ancora più rilevante per le farmacie che operano in zone disagiate: nei centri con meno di 3mila abitanti. In questo caso le farmacie convenzionate potrebbero essere anche parte delle attività di assistenza, in stretto raccordo con i professionisti e le strutture aziendali di riferimento.

