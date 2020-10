Sanità: in E-R e Toscana trasfusioni grazie all’elisoccorso

(ANSA) – BOLOGNA, 02 OTT – Si chiama ‘Blob’ (Blood on Board),

e non è il titolo di un film splatter, ma un nuovo servizio,

unico in Italia, realizzato dall’elisoccorso del 118 di Bologna,

in partnership con i colleghi di Grosseto. Dietro all’acronimo,

infatti, la possibilità di intervenire direttamente sul luogo

dell’emergenza e praticare, oltre alle cure e all’assistenza

necessaria, anche trasfusioni di sangue, prima di trasferire il

paziente in ospedale.

Nel trauma, spiega l’Ausl di Bologna, lo shock emorragico è

una delle principali cause di morte e rappresenta fino al 50%

dei decessi potenzialmente prevenibili. Da alcuni anni, i

servizi di elisoccorso anglosassoni hanno adottato la

trasfusione sul luogo dell’emergenza e gli esiti sono

assolutamente confortanti: effettuare la trasfusione sul luogo

dell’incidente permette, infatti, una riduzione della mortalità

preospedaliera dei traumi emorragici del 15% ed una riduzione

complessiva della mortalità di oltre il 5%.

Ora tutto questo è possibile anche in Emilia-Romagna ed in

Toscana. Dal 1/o ottobre, infatti, gli elicotteri

dell’elisoccorso del 118 di Bologna e Grosseto hanno sempre a

bordo, in un contenitore refrigerato, 2 sacche di sangue

universale 0 negativo, corrispondenti a 750cc, e 2g di

Fibrinogeno, un farmaco che serve a recuperare la capacita di

coagulazione del sangue. Le sacche, inoltre, sono costantemente

tracciate e controllate. Il progetto ‘Blob’ è stato sviluppato

dai medici del Trauma Center e dell’elisoccorso di Bologna e dai

colleghi del servizio di Immunoematologia e Medicina

Trasfusionale dell’area Metropolitana di Bologna. (ANSA).



