Sanità: parto in ingresso pronto soccorso ospedale Vittoria

(ANSA) – VITTORIA, 27 OTT – Parto spontaneo, alle 6.35 del

mattino, nell’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale di

Vittoria, in provincia di Ragusa. Il piccolo neonato, terzo

figlio di una coppia, sta bene. Anche la mamma è in ottime

condizioni. La signora è arrivata in ospedale, accompagnata dal

marito, proveniente da Comiso, ma non ha avuto il tempo di

arrivare nel reparto di ostetricia e ginecologia. E’ stata

subito assistita dall’équipe del pronto soccorso, coordinata da

Giuseppe Valvo. Subito dopo la mamma e il bambino sono stati

ricoverati nel reparto di ostetricia. “Mi complimento con tutti

i nostri operatori per l’ottima assistenza e per la tempestiva

presa in carico della mamma e del piccolo”, ha detto il

direttore generale Asp Ragusa Angelo Aliquò. (ANSA).



