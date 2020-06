Sanità: pronto progetto per ospedale infantile Reggio Emilia

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 24 GIU – E’ pronto il progetto esecutivo del Mire, l’ospedale materno-infantile che sorgerà a Reggio Emilia. Ideato nel 2014, sarà realtà grazie a 42,4 milioni, dei quali 38,5 della Regione, mentre i restanti stanziati dall’Ausl reggiana e col supporto di una donazione privata. Mentre la Onlus Curare si è fatta carico – attraverso la raccolta benefica – di 800mila euro per gli oneri del progetto preliminare.

Il Mire troverà posto nell’area dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, adiacente al Core (centro oncologico ematologico), sviluppandosi su tre lotti e quattro piani di edificio in 17.400 metri quadrati complessivi. La struttura dedicata interamente a donna e bambino, sarà altamente specializzata con un pronto soccorso ostetrico-ginecologico, la neonatologia, il punto nascite, diversi ambulatori specialistici, ma anche spazi innovativi come le sale dedicate al parto in acqua.

Alla presentazione è intervenuto anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini: “Sarà un’eccellenza non solo reggiana ed emiliano-romagnola, ma di livello nazionale. Chi partorirà al Mire troverà la migliore qualità possibile. Abbiamo investito tanto su questo bellissimo progetto ed è la conferma di quanto crediamo nella qualità della nostra sanità pubblica”.

Per la realizzazione di quella che il direttore dell’Ausl Reggio Emilia, Fausto Nicolini ha definito “un’utopia che si avvera” si dovrà attendere il 2026. “Il bando di gara sarà pubblicato tra due giorni in Gazzetta Ufficiale – spiega l’ingegner Claudia Reggiani, responsabile del progetto e dirigente dell’azienda sanitaria – In ottobre chiuderemo le offerte e nel gennaio saranno aggiudicati i lavori che dureranno cinque anni. Nel 2021 contiamo di posare la prima pietra”.

