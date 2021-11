Sanità: protesta infermieri a Firenze, Regione aprirà tavolo

Condividi l'articolo









(ANSA) – FIRENZE, 05 NOV – Protesta degli infermieri per il

blocco delle assunzioni a Firenze davanti alla sede della giunta

regionale, in piazza Duomo. L’iniziativa è stata promossa dal

sindacato autonomo Nursind e poi, al termine, la stessa Regione

ha promesso un tavolo tecnico per stabilire la road map delle

assunzioni del personale del sistema sanitario toscano entro la

fine del 2021. L’impegno è stato fatto dalla Regione al Nursind

che l’ha reso noto.

Una delegazione sindacale è stata ricevuta dal presidente

Eugenio Giani. “Un segnale di apertura – dichiara Giampaolo

Giannoni, coordinatore regionale Nursind Toscana – che

auspichiamo possa dare avvio a un dialogo reale”. Infatti le

aziende sanitarie, afferma Nursind, hanno fatto richiesta per

assumere altri infermieri a tempo indeterminato, “ma la Regione

non ha ancora autorizzato le assunzioni o lo ha fatto solo

parzialmente”. (ANSA).



