Sanità: Sant’Orsola laboratorio nazionale produzione Car-T

(ANSA) – BOLOGNA, 30 OTT – L’Irccs Policlinico Sant’Orsola

potrebbe diventare “factory” nazionale, con il supporto

ministeriale, per la produzione in ambito sperimentale di

terapie cellulari Car-t, “per creare nuovi prodotti partendo dai

linfomi ed esplorando poi altre patologie ematologiche e, perché

no, oncologiche”. Lo ha annunciato, specificando che “la

risposta definitiva arriverà tra alcuni mesi”, Luigi Zinzani,

professore dell’Istituto di Ematologia ‘Seragnoli’ dell’Irccs

Policlinico Sant’Orsola di Bologna.

Questa mattina, durante una conferenza stampa organizzata per

fare il punto su ricerca e trattamento dei linfomi, si è

soffermato su questa “efficace” terapia cellulare”: “Vengono

prelevati dal paziente i linfociti e in laboratorio vengono

ingegnerizzati nei confronti del linfoma di quel paziente – ha

spiegato – grazie a questa terapia riusciamo a guarire un 30-35%

del setting dei pazienti con linfomi aggressivi che sono

all’ultima spiaggia. Oggi abbiamo le Car-T in commercio, come ‘Seragnoli’, tra gennaio e marzo, partiremo con tre trial

clinici di Car-T sperimentali nell’ambito dei linfomi. Uno di

questo è le Car-T da donatore: ci avviciniamo al discorso del

trapianto allogenico. Se per quelle standard oggi dobbiamo

aspettare 3-4 settimane, per ricevere dalla factory i linfociti

ingegnerizzati, usando le Car-T da donatori si può avere questo

preparato in 4-5 giorni. Di questo studio con le Car-T

allogeniche saremo unico centro in Italia”.

Per quanto riguarda i linfomi, ha sottolineato il professore,

le possibilità di guarigione “dagli anni Ottanta a oggi, sono

passate dal 30-35% all’80%. Una percentuale – ha spiegato –

raddoppiata”. La struttura bolognese, che accoglie 500 nuovi

pazienti ogni anno e al momento conta oltre a 80 studi attivi di

nuovi farmaci, “non si è mai fermata durante l’emergenza

coronavirus – ha concluso – garantendo assistenza ai pazienti”.

