SAN MARINO. DOMENICA 14 AGOSTO UN ALBA SUL MONTE… IN CONCERTO CON LA FOLLIA DI CHITARRE DI RICCARDO ASCANI E ROBERTO IPPOLITI

COMUNICATO STAMPA

DOMENICA 14 AGOSTO UN ALBA SUL MONTE… IN CONCERTO

CON LA FOLLIA DI CHITARRE DI RICCARDO ASCANI E ROBERTO IPPOLITI

UNA PROPOSTA “CALIENTE” TRA FLAMENCO

E I RITMI DELLA MUSICA HISPANO AMERICANA

SAN MARINO, 12 Agosto 2022 – Il sorgere del sole e la calda musica del flamenco. Ad Alba sul monte… in concerto domenica 14 agosto (ore 6 del mattino) si respira ai ritmi della musica hispano americana. “Locura de Guitarras” (follia di chitarre) è la nuova “caliente” proposta agli Orti dell’Arciprete (Basilica del Monte) della rassegna organizzata dall’Associazione Camerata del Titano. Di scena i chitarristi ed esperti di flamenco Riccardo Ascani e Roberto Ippoliti.

Sarà una immersione nella musica ispano-americana fatta di bossanova, di choros brasiliani, di boleros cubani e di latin jazz. Due chitarristi che si sfidano, si accompagnano, cantano insieme alcune delle più famose musiche di Gipsy Kings, Consuelo Velazquez, Paco de Lucia, Carlos Eleta Almaran, Osvaldo Farres, Elpidio Ramirez Zequinha De Abreu, Luis Bonfa, Chick Corea, Egberto Gismonti, Sabicas, Fausto Papetti, Morris Albert, Jacques Revaux, Isolina Carrillo e molti altri ancora…

La XIV edizione di Alba sul Monte … in Concerto, organizzata dall’Associazione Musicale Camerata del Titano, gode del patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, L’Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili, la Segreteria di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione e l’Expo, il sostegno della Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino e la San Marino Artist.

Ingresso €5,00, che comprende anche la colazione curata dalla Pasticceria Patrizia di San Marino.

INFO E PRENOTAZIONI (non obbligatoria ma consigliata): ASSOCIAZIONE MUSICALE CAMERATA DEL TITANO cameratatitano@omniway.sm

L’Ufficio Stampa:

Annamaria Gradara

anna.gradara@gmail.com