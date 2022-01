Sanremo: Aka 7even, sono positivo al covid, ma sto bene

Condividi l'articolo

“Ciao a tutti, volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al COVID-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia, Vi abbraccio forte! A presto”. Aka 7even, uno dei 25 artisti in gara al festival di Sanremo, al via il 1 febbraio, ha comunicato sui social la sua positività al coronavirus, a pochi giorni dall’inizio del festival e mentre a Sanremo sono iniziate le prove in teatro.



