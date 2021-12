Sanremo: Amadeus, Paradiso? Non confermo né smentisco rumors

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 17 DIC – “A me piace quando si vocifera, credo di essere stato con sul palco prima ancora di iniziare con almeno 20 o 30 signore, con ospiti uomini, amici. E’ giusto che accada, il festival appartiene a tutti… Non confermo e non smentisco”. Così Amadeus, ospite del programma Password su Rtl 102.5, ha risposto scherzando a una domanda sulla possibile presenza all’Ariston, come co-conduttore di Sanremo 2022, di Tommaso Paradiso, che ha scelto la carriera da solista dopo l’esperienza da frontman dei Thegiornalisti. L’indiscrezione è stata lanciata nei giorni scorsi dal settimanale ‘Chi’. Dopo aver dribblato le domande sulle presenze femminili (“Bionde o more? Non lo so”), il conduttore e direttore artistico ha sottolinea l’impegno per la scelta di un cast di artisti “che va da Zanicchi, Morandi, Ranieri, personaggi storici che non gareggiavano insieme dai tempi di Canzonissima, ai diciottenni come Sangiovanni o Blanco”.

Sono “decisioni che prendo da solo: Sanremo parte dalla gara, ci tengo a non sbagliare la composizione del cast”, ha aggiunto.

“Cambio spesso idea, ma quando arriva la lista definitiva, allora metà Sanremo è fatto. Fino ad allora però nessuno sa nulla, nemmeno i vertici Rai, che ringrazio perché si fidano”. A conquistarlo è innanzi tutto “la musicalità e di conseguenza il testo: parto dalla musica, non dal tema, se poi c’è un tema forte abbinato a una musica che può andare in radio ben venga”.

Amadeus ha ribadito che “quest’anno c’è un’aria elettrica attorno al festival, è come se fosse il primo” e che agli artisti viene lasciata massima libertà: “Non censuro mai né i brani né il modo di presentare le canzoni. Gli artisti sono intelligenti, sanno cosa fare: se c’è la provocazione è un momento di spettacolo, ma non c’è volgarità né qualcosa fuori luogo. Sanremo oggi deve rispecchiare le caratteristiche e le personalità dei cantanti in gara”. (ANSA).



