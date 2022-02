Sanremo, il fuori onda della Ferilli, “non si riferiva a nessuno”

Condividi l'articolo

Il giorno dopo la finale dei record, a Sanremo scoppia il caso di un fuori onda di Sabrina Ferilli. Nel breve frammento di video, condiviso sui social, si sente l’attrice e co- conduttrice della serata sussurrare “…pezzo di m…”.

Nella clip l’audio sembra coincidere con il momento in cui Amadeus chiama la Ferilli sul palco nei minuti finali della serata.

A quanto si apprende dall’entourage dell’attrice, si sarebbe trattato di un’imprecazione sfuggita alla Ferilli mentre dal camerino tornava appunto in scena: sul suo cammino si è trovata davanti un ostacolo che prima non c’era, probabilmente un cavo, per cui ha rischiato di inciampare. Solo un attimo di stanchezza – viene spiegato – nulla che si riferisca alle persone presenti, impegnate, come la stessa Ferilli, dal primo pomeriggio nel teatro Ariston per la finale del festival.

Amadeus in conferenza stampa ha smontato la polemica: “Sabrina è una persona di una simpatia incredibile, parlava con tutti dietro le quinte. Non c’era alcun riferimento a nessuno con il suo linguaggio. Commentava tutto. La terminologia colorita che si è sentita penso fosse riferita a un cavo nel quale è inciampata prima di rientrare in scena”.



