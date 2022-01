Sanremo: Jovanotti, un incidente ma al Festival Gianni c’è

Condividi l'articolo

“Due tipi da spiaggia! Quando ieri mattina ho visto il nome di @morandi_official illuminarsi nel cellulare ho risposto e una voce cavernosa mi ha detto ‘Lorenzo siamo nei guai, credo di aver fatto un casino, mi sono sbagliato, ho questa mano che quando uso il cellulare confonde i tasti…'”: lo scrive su Instagram Jovanotti, autore della canzone Apri tutte le porte con la quale Gianni Morandi sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo, commentando l’incidente del video finito sul web, con un pezzo del brano inedito e segreto in sottofondo, per il quale l’artista rischiava la squalifica.

“E niente, il resto molti di voi lo avranno letto in giro.

Comunque dopo una giornata e una notte di mani nei capelli la cosa si è risolta nel migliore dei modi. È stato un incidente, a @sanremorai Gianni c’è!!!! Oggi – scrive ancora Jovanotti – abbiamo consegnato il pezzo #apritutteleporte alla casa discografica, prodotto dal grande @mousstigram che ha dato un sound fantastico e Mr. Morandi lo ha cantato come sa fare lui.

Tutti i musicisti coinvolti sono eccezionali e felici di suonare per una leggenda. Gianni nel 2022 festeggia 60 anni dal suo debutto e 50 dal suo primo #sanremo ma sarà comunque una fantastica prima volta! @giovanna_e_amadeus @dalia_gaberscik #èstatalamanodigianni”.

