Santa Cecilia: Dall’ Ongaro, presto il successore di Pappano

La ripresa dei concerti con il pubblico difficile ma bellissima, la grande sala dell’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone che lentamente è tornata a riempirsi di spettatori, e ora una estate ricca di impegni in Italia e all’ estero. L’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia guarda con ottimismo al futuro prossimo, che sarà segnato dalla nomina del successore di Antonio Pappano, il maestro angloitaliano che nei suoi 18 anni da direttore musicale ha cambiato la storia e l’ anima dell’ orchestra della Fondazione romana. ”Lo sapremo presto ma non prestissimo – dice all’ANSA il sovrintendente Michele dall’ Ongaro -. Questo è un luogo serio e decisioni del genere vanno prese sentendo l’orchestra e il consiglio di amministrazione, dando naturalmente a questa orchestra la guida che merita per continuare il percorso tracciato ormai da così tanto tempo dal passaggio di Pappano. Ormai c’ è una rosa strettissima di due-tre nomi. Come caschi, caschi bene. Garantisco che avremo sempre meglio su questo nostro podio anche perché Sir Tony rimane”. La stagione 2022-2023 sarà l’ ultima con Pappano che comunque resterà come direttore emerito a vita. (ANSA).



