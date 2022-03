Santa Cecilia: Pappano e il violino di Simone Lamsma

Condividi l'articolo

La giovane violinista olandese Simone Lamsma debutta con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano giovedì 24 marzo alle 19.30 all’ Auditorium Parco della Musica di Roma. In questo appuntamento Lamsma, che ha esordito recentemente anche con la New York Philharmonic e la Chicago Symphony, eseguirà il Concerto per violino di Benjamin Britten, brano di rara esecuzione che manca dai cartelloni dell’Istituzione dal 1978.

La partitura del Concerto per violino, in tre movimenti e con una passacaglia conclusiva, venne scritta l’estate del 1939 durante la permanenza del compositore in Canada, e presentata per la prima volta nel marzo del 1940 alla Carnegie Hall di New York con la New York Philharmonic Orchestra dal violinista spagnolo Antonio Brosa, che Britten aveva conosciuto anni prima al Royal College of Music. Il concerto, interamente dedicato a musiche inglesi, a dimostrazione dell’amore del baronetto Pappano per i compositori del suo Paese di nascita, verrà aperto dal brano per soli archi, Fantasia su un tema di Thomas Tallis, di Ralph Vaughan Williams, di cui ricorrono i 150 anni della nascita. Infine, le Enigma Variations (1899) di Edward Elgar, una suite di 14 variazioni su un tema originale, ciascuna delle quali rappresenta il ritratto di un amico del compositore e tra le quali spicca la celebre Nimrod, tra i bis preferiti dal Maestro Pappano e spesso eseguito dall’Orchestra di Santa Cecilia in occasione delle tournée. Le repliche dello spettacolo sono in programma il 25 marzo alle 20:30 e il 26 alle 18.

