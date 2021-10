Santa Cecilia: ‘Suite italienne” con Brunello e Sollima

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 22 OTT – La comunicativa, l’estro e il

virtuosismo di due grandi musicisti sul palco per la stagione da

Camera di Santa Cecilia. E’ il concerto dei violoncellisti Mario

Brunello e Giovanni Sollima che l’ Accademia Nazionale propone

il 25 ottobre alle 20:30 all’ Auditorium Parco della Musica. Il

titolo “Suite Italienne” rimanda al brano di Stravinskij in

programma, ma esprime anche la forza tutta italiana di questo

duo musicale che spazierà da Verdi ai Queen, con un tuffo nel

barocco di Bach e Bertali. il duo è un mix che unisce la

curiosità mediterranea e solare di Giovanni Sollima –

compositore e ricercatore di musiche e di autori oggi desueti da

recuperare – al carattere più riflessivo di Mario Brunello,

testimone del repertorio antico, amante dell’introspezione e

della montagna. In scena accanto loro cinque violoncelli di

diverse taglie e voci che i due interpreti alterneranno per

differenziare ulteriormente le nuances musicali e dinamiche.

(ANSA).



