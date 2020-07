Santa Sofia: padre Patton, a dialogo si sostituisce forza

(ANSA) – MILANO, 26 LUG – “Le violazioni unilaterali dello

status quo sono il segno che al dialogo si sostituisce la forza.

E questo è certamente un segno di debolezza perché la forza

viene usata in assenza di altri argomenti. È qualcosa che ci si

poteva aspettare dato lo sviluppo di questi anni. Dispiace

perché è una ferita in più che brucia per i nostri fratelli

greci. Adesso bisogna vedere quali saranno i nuovi passi”: lo

dice padre Francesco Patton, dal 2016 custode francescano di

Terra Santa, sulla Basilica di Santa Sofia divenuta di nuovo

moschea per volere del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

In una intervista realizzata dal giornalista Antonio

Sanfrancesco per il sito del settimanale Famiglia Cristiana

Patton spiega: “Credo che sia stato eloquente papa Francesco

nella breve frase che ha detto, nel tono, nelle pause,

nell’espressione del volto e nel movimento del capo”. Io “ritengo che sia poco prudente modificare uno status quo quando

riguarda luoghi santi o luoghi sensibili perché significa

introdurre uno squilibrio lì dove era stato faticosamente

raggiunto un equilibrio”.

Patton risponde di non sapere cosa potrebbe accadere adesso: “Non lo so ma so che quando qualcuno comincia a giocare al

rialzo smette solo se salta il banco o se perde tutto” anche

perché “la nostra esperienza a Gerusalemme ci dice che quando si

trattano i luoghi santi rivendicando un diritto esclusivo di

possesso e gestione si va incontro ad amarezze e sofferenze per

tutti”. (ANSA).



—

