SANTAGATA FELTRIA. Il rifugio e santuario "La Casa Selvatica ODV" che ospita 110 cani, 15 gatti e 4 caprette, deve sopravvivere, ma non può più farcela da solo. Raccolta fondi tramite Gofundme

In questo momento più che mai, ciascun piccolo contributo economico e donazione, può fare per noi la differenza.

Tramite questo link sottostante è possibile darci il vostro aiuto e sostegno partecipando alla raccolta fondi che ci garantirà in primo luogo di far fronte alla costruzione di casette di legno per i 110 cani del rifugio e in secondo luogo all’acquisto, sempre più ingente, di medicinali e integratori per i nostri cani più anziani e bisognosi di cure.