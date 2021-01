Un dato mai registrato in precedenza: 342 casi attivi a Santarcangelo raggiunti con i 115 contagi verificatisi nei giorni compresi tra il 28 dicembre e il 3 gennaio. “Considerando che in ottobre si contavano appena 170 casi totali dall’inizio della pandemia, mentre ora siamo a quota 1.082, appare subito evidente la diffusione raggiunta dal virus, che in questi 11 mesi è costato la vita a 31 nostri concittadini santarcangiolesi” commenta il sindaco, Alice Parma.