SANTARCANGELO. Accampamenti abusivi, la Polizia locale interviene nella zona artigianale

Allontanati cinque automezzi e disposta la pulizia dell’area

In seguito ad alcune segnalazioni, nella mattinata di oggi (mercoledì 13 ottobre), la Polizia locale Valmarecchia è intervenuta nella zona artigianale fra Santa Giustina e il Capoluogo, dove erano in sosta cinque fra roulotte e camper accampati abusivamente.

Gli agenti della Pl giunti in via dell’Olmo attorno alle ore 10,30 hanno contestato ai proprietari degli automezzi – in transito dalla Lombardia verso la Sicilia – l’accampamento in aree dove non è consentito il campeggio, diffidando gli stessi per violazione del regolamento di Polizia locale.

L’intervento della Polizia locale, coordinata dal Comando di via Andrea Costa, ha portato al successivo allontanamento di tutti gli automezzi dai confini comunali. In seguito è stata disposta la pulizia dell’area.