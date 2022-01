Santarcangelo. Cade dal tetto: miracolato. Finisce al piano di sotto e si salva la vita

E’ andata davvero bene a un operaio albanese di 44 anni che nella giornata di ieri, attorno alle 15, stava lavorando in un cantiere edile lungo via Canonica, a Santarcangelo. L’uomo, quando si trovava sulla sommità dell’edificio ha perso l’equilibrio ed è caduto di sotto, ma è finito nel solaio sottostante, quindi a un solo piano di distanza, riuscendo così ad attutire i danni e a salvarsi la vita. Subito sul posto sono stati chiamati i soccorsi dai colleghi: oltre all’ambulanza del 118 con il medico a bordo, che ha prestato i primo soccorsi, sono arrivati anche i carabinieri di Santarcangelo a bordo di una pattuglia e due mezzi dei vigili del fuoco, compresa l’autoscala, che ha permesso di portare a terra l’operaio 44enne. Una volta stabilizzato, il ferito è stato quindi trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena, grazie all’arrivo dell’elisoccorso di Ravenna. Non sarebbe in pericolo di vita.