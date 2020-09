SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CHIUDE IL PUNTO BUS DI PIAZZA GANGANELLI, DAL 1° OTTOBRE IL RIFERIMENTO E’ QUELLO DI VIALE CLEMENTINI A RIMINI

Rimini, 29 settembre 2020 – Domani termina la fase temporanea di apertura attivata in coincidenza con il periodo estivo e la campagna abbonamenti under 26, del Punto Bus allestito da Start Romagna in piazza Ganganelli allestito in collaborazione con il Comune di Santarcangelo.

Da lunedì 24 agosto al Punto Bus, organizzato in esterna con un apposito gazebo per garantire l’adeguato rispetto delle normative Covid rispetto ai consueti spazi comunali, il personale di Start ha fornito informazioni utili alla sottoscrizione tramite Pos degli abbonamenti e reso disponibili biglietti per il trasporto pubblico.

Resterà operativa l’emettitrice di titoli di viaggio installata sotto i portici del palazzo comunale, in attesa di scenari diversi per future nuove aperture.

Domani è quindi l’ultimo giorno per sottoscrivere l’abbonamento al trasporto pubblico presso il Punto Bus di Santarcangelo.

Da giovedì 1 ottobre il punto di riferimento diventerà il Punto Bus di Rimini, in viale Clementini n.33, aperto da lunedì a sabato dalle 7.20 alle 19.00.