Santarcangelo. Grave incidente, 51enne incastrato fra le lamiere finisce poi al Bufalini

Condividi l'articolo

Incidente sulla Trasversale Marecchia ieri sera fra una Mercedes condotta da una 28enne, e una Mini, condotta da un 51enne. La Mini avrebbe centrato in pieno la Classe B per poi carambolare nel fossato. La vittima è rimasta incastrata tra le lamiere: il 51enne è stato liberato dai vigli del fuoco, intervenuti sul posto assieme ai sanitari. Una volta stabilizzato il ferito è stato trasportato d’urgenza al “Bufalini” di Cesena. Contusioni più lievi per la 28enne. Sul posto la municipale.