Santarcangelo. Ladri senza paura: ingente colpo in villetta in pieno giorno

Condividi l'articolo

Colpo in pieno giorno ai danni di una villetta di Santarcangelo da parte di due uomini che verso le 11 si sono introdotti nell’abitazione. Nel giro di una decina di minuti e nonostante l’allarme fosse scattato, la coppia ha trafugato orologi, bracciali e catenine in oro e argento oltre a una fede nuziale. Nonostante si fossero nascosti dietro alcune maschere le telecamere li hanno comunque ripresi a volto scoperto sia mentre si introducevano in casa sia mentre si allontanavano a bordo di una Fiat Panda di colore verde scuro. Ingenti i danni, così come il bottino. Indagini in corso.