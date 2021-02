Santarcangelo. Minorenne denunciato dai Carabinieri per minaccia e percosse

Nel pomeriggio del 3 febbraio i Carabinieri della Stazione di Santarcangelo di Romagna, al termine di una breve indagine hanno individuato ed idientificato l’autore di un’aggressione avvenuta il pomeriggio del 21 gennaio ultimo scorso ai danni di un diciannovenne del luogo. Inizialmente si era pensato che si trattasse di una rissa in pieno centro, poi la vittima aveva denunciato ai Carabinieri di che un giovane del luogo, lo aveva minacciato e poi aggredito a seguito di una discussione scaturita dal comportamento esuberante del giovane aggressore.

Nel parapiglia il denunciante non aveva riportato lesioni poiché nella circostanza i suoi amici, tutti sentiti come testimoni, erano intervenuti per allontanare con le buone maniere l’aggressore che di fatto è un minorenne del luogo, già noto ai militari, per il suo comportamento. Lo stesso è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna e dovrà rispondere dell’accusa di manaccia e percosse.

I Carabinieri continueranno a prestare la massima attenzione allo specifico settore organizzando periodicamente analoghi servizi preventivi e repressivi al fine di incrementare la percezione di sicurezza tra la cittadinanza e porre in essere una concreta azione di contrasto ai vari fenomeni delittuosi.