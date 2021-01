Santarcangelo. Si è spento Giorgio Fantini, storico custode e giardiniere dello stadio Valentino Mazzola

Si è spento Giorgio Fantini, storico custode e giardiniere dello stadio Valentino Mazzola. A dare la triste notizia è proprio la società sportiva del Santarcangelo Calcio:

“A te Giorgio va veramente il più grande GRAZIE da parte non solo nostra ma di tutta la città di Santarcangelo per esserti preso cura di un impianto che altrimenti oggi cadrebbe a pezzi per il bene dei tanti ragazzi che sono passati dal Valentino Mazzola.

Da parte del Presidente Nelson Nicolini, di tutti i tecnici e dirigenti, le più sentite condoglianze.

La società F.c. Young Santarcangelo ha deciso di sospendere per la giornata di oggi e il giorno delle esequie tutta l’attività della società. Verrà in seguito comunicato la data dell’ultimo saluto a Giorgio”.