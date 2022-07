SANTARCANGELO. TELETUBBIES, MORRONE (LEGA): PERFORMANCE ARTISTICA? NO, OSTENTATA VOLGARITA’

Condividi l'articolo

“Diversità e libertà di espressione non significano volgarità e esibizionismo, né si può traghettare l’ostentazione chiassosa e scomposta nell’ambito dell’inclusività, tantomeno la si può scambiare per una performance artistica d’interesse generale da imporre a tutti. Difficile anzi impossibile per il Santarcangelo Festival difendere queste sceneggiata: le giustificazioni rilasciate alla stampa sono infatti tanto faticose, quanto incomprensibili. La nostra opinione non cambia. Non siamo più disposti a tacere di fronte al bavaglio imposto a chiunque esprima opinioni difformi al politicamente corretto o al pensiero unico arcobaleno. Né accettiamo lezioncine dal PD o dalla sinistra o da chiunque punti a indottrinare giovani e meno giovani su una sequela di pseudo-diritti tanto falsi quanto distorti, sopprimendo nei fatti diritti inalienabili come quello di opinione e di espressione”.

Così in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, sulle polemiche riguardanti il Santarcangelo Festival.