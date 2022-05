Santarcangelo. Tuffo al lago si tramuta in tragedia: volo di 15 metri gli lesiona spina dorsale. Giovane in prognosi riservata al Bufalini

20enne cesenate è rimasto gravemente lesionato alla spina dorsale quando, insieme ad altri giovani, ha scavalcato le recinzioni che delimitano il lago “Azzurro” per poi arrampicarsi sulle sponde da dove gettarsi in acqua. Dopo un volo di una quindicina di metri per tuffarsi è andato a sbattere violentemente sul fondo del lago. Sul posto si è immediatamente precipitata l’ambulanza del 118 coi sanitari che hanno chiesto anche l’intervento dell’eliambulanza da Ravenna per poi ricoverare d’urgenza la vittima al “Bufalini” di Cesena. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi di legge e ricostruire i fatti.