Santarcangelo. Tuffo nel lago: 21enne operato alla colonna vertebrale e ancora in prognosi riservata

E’ stato operato d’urgenza Alex Faberi, il 21enne cesenate gravemente ferito per un tuffo all’interno del Lago Azzurro di Santarcangelo. Il giovane si era recato qui due giorni fa per una nuotata con gli amici. Si tratta di un bacino protetto da una sbarra e nel quale sussiste il divieto di balneazione. Faberi, da quanto emerso, aveva deciso di buttarsi in acqua lanciandosi da un punto che viene definito “la scogliera”, cadendo da 5 metri e quasi in piedi ma in un punto in cui l’acqua è molto bassa. Gli è stata così riscontrata la frattura mielica della 12ª vertebra dorsale. Per capire se l’operazione chirurgica è riuscita ci vorrà tempo ed un periodo riabilitativo prolungato. La prognosi resta riservata.