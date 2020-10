(ANSA) – ROMA, 15 OTT – Per ricordare la presidente della

Regione Calabria Jole Santelli, scomparsa oggi, la Lega Pro ha

deciso di far effettuare un minuto di silenzio sui campi delle

squadre calabresi di Serie C, in occasione di Vibonese-Paganese

(sabato, ore 15) e Catanzaro-Foggia (domenica, ore 17.30).

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte