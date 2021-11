‘Sarò Franco’, documentario su Trentalance domani a Bologna

Condividi l'articolo

Franco Trentalance, è stato uno dei più importanti pornodivi italiani, molto conosciuto anche all’estero. Nel corso della sua carriera, dal 1997 al 2017, ha girato oltre 400 film è più di 950 scene hard. Scrittore (nel 2015 ha pubblicato l’autobiografia ‘Ritrattare con cura’ alla quale sono seguiti altri 4 libri tra romanzi e manuali) e personaggio televisivo, il documentario ‘Sarò Franco – Una vità un po’ porno’, è incentrato sulla sua figura ed è una sorta di viaggio nel mondo del porno.

Il film documentario, al quale nei mesi scorsi sono state negate alcune riprese nei parchi Bolognesi dall’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale, prodotto da Wobinda Produzioni per la regia di Alessio De Leonardis, segue l’evoluzione di Trentalance come uomo, come attore e personaggio pubblico. La ricerca sul porno italiano viene raccontata anche grazie agli interventi di numerosi compagni di avventura, amici ed esponenti del settore, come il giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, la pornoattrice Priscilla Salerno e molti altri. Domani, a Bologna, alle 19.50, il documentario (distribuito da 102 Distribution) verrà proiettato al Nuovo Cinema Nosadella, con in sala il regista e i produttori Massimiliano Girvasi e Lapo Tonelli. Il docufilm sarà proiettato, sempre domani sera e il 1 dicembre anche a Ravenna, alle 20.30, al Cinema City. (ANSA).



