(ANSA) – ROMA, 16 OTT – “Quando Dimarco resta in terra, la

palla ce l’ha l’Inter: se qualcuno doveva metter fuori la palla

erano loro. C’è poco da dibattere: con un uomo per terra sono

andati alla conclusione, noi abbiamo continuato a giocare e c’è

un regolamento preciso. Queste scene si vedono solo in Italia,

in Inghilterra si prosegue a giocare”. Così Maurizio Sarri, nel

dopopartita di Lazio-Inter, sulle polemiche sul gol di Felipe

Anderson. (ANSA).



