Sarri, i punti ridati alla Juve? Campionato è falsato

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 22 APR – “I punti restituiti alla Juventus?

Dal punto di vista legale non do pareri, non ho conoscenze e

competenze. Dal punto di vista sportivo, il campionato è

falsato. Perché se tieni per tre mesi una classifica e poi dici ‘scusa, ora la classifica è cambiata e potrebbe cambiare

ancora’, non va bene. Spero che qualcuno della giustizia

sportiva abbia il buon gusto di dare le dimissioni, perché così

non funziona”.

Lo ha detto Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, in conferenza

stampa dopo il ko col Torino. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte