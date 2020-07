Sarri,Lega ha creato problemi,forse con Roma gioco con U. 23

(ANSA) – ROMA, 30 LUG – “Siamo gli unici in Europa che hanno

fatto 5 partite in 12 giorni, la Lega ci ha creato grossi

problemi. Così rischiamo di lasciare energie e qualche giocatore

sul campo, potevano allungarci questo ciclo di un paio di giorni

anche se così avremo un po’ di riposo in più prima del Lione”.

Così Maurizio Sarri dopo il ko della JUve a Cagliari. “Vediamo

come stiamo domani e se è il caso di schierare l’Under 23 sabato

con la Roma per recuperare al meglio o se basterà far riposare

qualcuno”. (ANSA).



—

