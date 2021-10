Sarri,’Mancata fortuna. Ko Roma?In Europa sempre difficile’

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 21 OTT – Tra Lazio e Marsiglia finisce senza

gol, con protagonisti i due portieri Thomas Strakosha da una

parte e l’ex romanista Pau Lopez dall’altra. Il primo decisivo

nel primo tempo, lo spagnolo nella ripresa quando nel finale ha

sventato un tiro di Pedro da due passi. Per questo Strakosha a

fine match ha ammesso: “Il pareggio ci rimane stretto.

Soprattutto nel secondo tempo avremmo meritato di vincere. Ma

Pau Lopez è stato bravo”.

A fine match, la sintesi perfetta la offre Maurizio Sarri: “Abbiamo fatto buona partita contro una buona squadra. La

sensazione è che nei primi minuti ci mancava brillantezza,

mentre negli ultimi 30′ un pizzico di fortuna. Sembrava

potessimo sbloccarla da un momento all’altro. Rimane un po’ di

amarezza per il risultato”. Contento della “solidità” della

squadra, alla quale chiedeva continuità dopo il successo

sull’Inter: “Questa è una squadra che ha alternato periodi

devastanti con tante vittorie consecutive, a periodi in cui ha

fatto fatica. Dobbiamo tenere la squadra sempre su alti livelli

motivazionali e sperare di poter risolvere questo difetto. È

però un gruppo che mi dà anche tante soddisfazioni”, spiega il

tecnico biancoceleste a Sky.

Sottolineando che per vedere certi equilibri al momento Luis

Alberto e Milinkovic-Savic insieme non possono giocare

dall’inizio: “E’ difficile, l’ultima partita insieme ci ha detto

di no, ma se la squadra riuscirà a trovare più equilibri è

un’ipotesi che si potrà proporre. Vedendo i data di Luis Alberto

dimostrano che è più adatto a momenti di partita in cui i ritmi

sono più dolci”. Uno 0-0 all’Olimpico che diventa oro colato

considerato invece il 6-1 della Roma a Bodo: “Sembra

Manchester”, cantavano i tifosi laziali.

Sarri usa lo stile e replica così parlando della debacle di

Mourinho: “In Europa è difficile sempre, anche quando giochi

contro squadre di ranking più basso le partite si complicano

sempre. Anche con il Chelsea ebbi difficoltà, giocai in

Bielorussia e la squadra avversaria prese tre pali”. (ANSA).



