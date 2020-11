Sassi da cavalcavia su auto, identificati cinque minorenni

(ANSA) – TORINO, 27 NOV – Sono stati identificati dalla

polizia stradale i cinque minorenni, di età compresa tra il 14 e

i 16 anni, che lo scorso 16 novembre a Volvera (Torino)

centrarono una Toyota Yaris con un masso di otto chili lanciato

sulla tangenziale sud di Torino da un cavalcavia all’altezza

dell’uscita Torino-Pinerolo. Illeso il conducente dell’auto,

colpita tra il fanale anteriore e il cofano.

Alla polizia stradale, che hanno lavorato in collaborazione

con i carabinieri, i cinque minorenni, tutti residenti nella

zona, avrebbero detto di averlo fatto per noia. Nel corso

dell’indagini è emerso che il gruppo, che faceva uso di

cannabis, spesso si ritrovava nelle vicinanze dei cavalcavia

autostradali, che raggiungevano in bicicletta. Altri sassi sono

stati lanciati nei successivi giorni, sempre nello stesso tratto

autostradale, tra le uscite di Gerbole di Volvera e None della

diramazione Torino-Pinerolo della A55 tangenziale sud di Torino.

I cinque ora rischiano un’accusa di tentato omicidio. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte