Sassoli, alle 12 il consiglio ministri per i funerali di Stato

Condividi l'articolo

Sarà allestita domani la camera ardente in Campidoglio per David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo morto ieri a 65 anni. Oggi il Cdm per decidere sui funerali di Stato. Bandiere a mezz’asta nei palazzi Ue. Mattarella esprime il profondo dolore di italiani e europei, Draghi ha parlato di sgomento per la morte di una persona simbolo di equilibrio, umanità, generosità.

“Mandiamo le nostre più profonde condoglianze al popolo dell’Unione europea per la morte del presidente del parlamento europeo David Sassoli” che “sarà ricordato come un forte sostenitore della partnership Usa-Ue, una voce per la democrazia e i diritti umani a livello globale e un fautore di un’Unione europea che serve i suoi cittadini e rende più forte le loro diversità”: lo afferma in una nota Ned Price, portavoce del dipartimento di Stato americano, esprimendo vicinanza alla famiglia e ai cari del politico scomparso.

Gli ambasciatori dei 27 presso l’Ue riuniti a Bruxelles hanno osservato oggi un minuto di silenzio per rendere omaggio alla memoria di Sassoli. Lo ha reso noto la presidenza di turno francese dell’Unione a cui spetta il coordinamento delle cicliche riunioni dei rappresentanti permanenti dei Paesi Ue, il cosiddetto Coreper.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte