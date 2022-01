Sassoli: Infantino, ha condiviso nostra passione per calcio

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 GEN – “È con grande tristezza che abbiamo

appreso della scomparsa di David Sassoli, che ha condiviso la

nostra passione per l’uso del calcio come strumento di coesione

sociale e inclusione, oltre a lavorare insieme su temi come

uguaglianza, discriminazione, diritti delle donne, opportunità,

libera circolazione, salute e clima”. Così il presidente della

Fifa, Gianni Infantino, ricorda la figura di David Sassoli,

morto a 65 anni.

“Il suo approccio proattivo e collaborativo può essere

evidenziato nel corso della sua carriera di successo. A nome

della Fifa, vorrei cogliere l’occasione per porgere i miei

rispetti e le mie sincere condoglianze alla sua famiglia, ai

suoi amici, ai suoi colleghi e a tutti coloro che lo tengono

caro”, aggiunge il n.1 del calcio mondiale. (ANSA).



