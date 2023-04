Sassuolo e Torino non si fanno male, a Reggio Emilia finisce 1-1

Condividi l'articolo

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 03 APR – Pari e patta al “Mapei

Stadium” tra Sassuolo e Torino che non si fanno male e

continuano a viaggiare al centro della classifica. Al gol di

Pinamonti al 36′ replica Sanabria al 66′ per i granata.

Nel primo tempo spingono più gli ospiti ma arriva il gol del

vantaggio dei padroni di casa grazie ad un tiro di Berardi che

impegna Milinkovic: sulla respinta Pinamonti è il più lesto a

replicare.

Nella ripresa, invece, gli emiliani sembrano padroni del campo

ma sono i granata a pareggiare grazie ad un bel colpo di testa

di Sanabria che si avvita a centro area.

Per il Sassuolo è il sesto risultato utile consecutivo che

consente ai neroverdi di salire a 37 punti in classifica.

Il Torino grazie al punto conquistato in trasferta sale a 38

punti. (ANSA).



