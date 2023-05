Sassuolo-Monza 1-2

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 MAG – Prosegue la striscia positiva del

Monza, che centra l’ottavo risultato utile consecutivo, batte il

Sassuolo per 2-1 in rimonta al Mapei Stadium e si issa

all’ottavo posto in classifica. Resta a terra, invece il

Sassuolo, che non vince da quattro partite. Emiliani in

vantaggio allo scadere del primo tempo: intervento della Var

per un tocco di mano in area di Izzo, è rigore e Berardi dagli

undici metri porta in vantaggio i suoi. Nella ripresa il match

si ribalta: arriva il pari di Ciurria, Ruan viene espulso per

doppio giallo. Il Monza ci crede e trova la vittoria con Pessina

al 93′. (ANSA).



