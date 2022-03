Save The Children, 60 nuove scuole per “Connessioni digitali”

Condividi l'articolo

Un nuovo bando congiunto con il ministero dell’Istruzione per la partecipazione di 60 nuove scuole nel prossimo biennio al progetto “Connessioni Digitali” di Save The Children, volto a migliorare le competenze digitali e la cittadinanza attiva digitale di ragazze e ragazzi di scuole secondarie di primo grado in tutta Italia, è stato annunciato oggi in occasione dell’evento di inaugurazione da Gianna Barbieri, Direttore Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione L’inaugurazione ufficiale si è svolta nell’istituto comprensivo Gigi Proietti a Roma. Si tratta di un progetto triennale promosso da Save the Children nell’ambito di un protocollo firmato con il Ministero dell’Istruzione, con le scuole coinvolte e grazie al sostegno del Gruppo Crédit Agricole in Italia, si avvale della collaborazione e della supervisione scientifica del Cremit (Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media all’Innovazione e alla Tecnologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), della partnership con l’agenzia ANSA, e dell’implementazione a livello territoriale della cooperativa E.D.I. Onlus.

L’IC Gigi Proietti, che ha voluto fortemente questo progetto, è una delle 40 scuole, di piccole e grandi città in 15 diverse regioni da nord a sud, che hanno aderito volontariamente al primo bando per l’anno scolastico 2021-22, e che verrà rinnovato insieme al ministero dell’Istruzione nel prossimo mese di aprile per ulteriori 60 scuole, per un totale complessivo di 100 scuole, 6.000 studenti e 250 insegnanti coinvolti. Oltre agli studenti, insegnanti e dirigenti protagonisti del progetto all’IC Gigi Proietti e all’IC Donatello (afferenti alla rete di scuole romane coinvolte), l’evento ha visto la partecipazione di Cinzia Tagliabue, Ad Amundi SGR, in rappresentanza del Gruppo Crédit Agricole in Italia, Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children Italia, Luigi Contu, Direttore dell’ANSA, che ha annunciato la partnership dell’agenzia al progetto, e di Claudia Pratelli, assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro del Comune di Roma e Francesco Laddaga, presidente del VII Municipio di Roma, a sottolineare “il forte legame con la promozione della partecipazione e cittadinanza attiva digitale delle nuove generazioni per il bene comune del territorio”.

Le scuole che aderiscono sono collocate nei quartieri delle grandi città o nei territori dove la povertà educativa, anche digitale, incide maggiormente, e dove la discontinuità della scuola in presenza e la didattica a distanza hanno aggravato ulteriormente la perdita di apprendimento e il rischio di dispersione scolastica. Questa la sfida a cui si propone di rispondere il progetto Connessioni Digitali, che nell’ambito delle ore di educazione civica, garantirà agli studenti coinvolti l’acquisizione di competenze digitali, una certificazione delle stesse ed una maggiore capacità di utilizzarle in modo consapevole e attivo per crescere come cittadini digitali attivi nel loro territorio. Il cuore di questo percorso educativo è una vera e propria Newsroom crossmediale realizzata all’interno della scuola, un laboratorio di apprendimento creativo dove gli studenti si sperimenteranno di volta in volta nella produzione di podcast con interviste e recensioni, nel lancio di petizioni che riguardano il loro territorio o nella costruzione delle voci di Wikipedia, piuttosto che nello story telling attraverso la potenza comunicativa delle immagini.

Tra i momenti formativi previsti nel programma, ci saranno anche Masterclass dedicate alla comunicazione e informazione e ad altri tipi di competenze, condotte da esperti e professionisti coinvolti nel progetto. In occasione dell'evento di inaugurazione svoltosi oggi, il direttore dell'ANSA Luigi Contu ha condotto una Masterclass straordinaria per gli studenti del Gigi Proietti sul tema delle fonti di informazione dei media e sulle fake news, anche in relazione ad un tema di forte attualità, come la "guerra di informazione" in atto nel conflitto che ha colpito l'Ucraina.





