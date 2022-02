Savignano. Rapina sanguinosa: donna accoltellata per rubarle la borsa. Caccia all’uomo

Condividi l'articolo

Sanguinosa rapina a Savignano. Una donna è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Maurizio Bufalini dopo essere stata ferita molto gravemente ad un braccio da un rapinatore che si è dileguato nella notte. I fatti sono avvenuti attorno alle 21.30 in pieno centro. La vittima stava camminando quando in un momento in cui in zona non c’erano altre persone è stata avvicinata dal suo aggressore. Il bandito ha cercato di scippare la donna della sua borsa. Lei, 60enne, ha opposto resistenza cercando di trattenere l’effetto personale per non farselo rubare. A quel punto però lo scippatore non si è fatto particolari scrupoli. Aveva in mano un coltellaccio con il quale ha fatto calare un robusto fendente all’altezza del polso della donna. Un colpo che l’ha ferita arrivando fino all’osso. La vittima, soccorsa, è stata poi trasportata al Bufalini e sottoposta a operazione chirurgica. E’ caccia all’uomo.