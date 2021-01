La comunità di Savignano è sconvolta per la morte della 79enne Rita Ventrucci, scomparsa il giorno della Befana a causa di esalazioni di monossido di carbonio scatenate da un incendio che probabilmente si è sprigionato dal camino di casa sua. Il marito era al piano di sopra e inizialmente non si è accorto di nulla, quando ha capito cosa era successo ha dato immediatamente l’allarme ma per la moglie era torppo tardi.